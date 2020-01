Duitse opleving laat lunch op Damrak goed smaken

De AEX-index noteerde kwart voor één 1,6% winst bij 615,50 punten. Daarmee kwam de intraday jaartop van 616, 46 punten weer in zicht. De AMX-index 0,9% hoger bij 939,61 punten.

De Duitse DAX-index dikte 1,4% aan. De Duitse economie lijkt de vertraging van 2019 achter zich te laten. De nog altijd kwakkelende Duitse industrie sterkte ook aan, van indexstand 44,5 naar 45,2. „De stormwolken boven de Duitse economie beginnen mogelijk te verdwijnen”, aldus IHS Markit.

Zijn indexcijfers voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen ook iets boven verwachting uit. De CAC 40-index in Frankrijk pluste net als de Britse FTSE 100 met 1,5%.

Wall Street koerst op winst

In Frankfurt steeg Bayer 3% op een vermeende schikking tegen $10 miljard van duizenden schadeclaims tegen zijn onkruidverdelger Roundup. Cointreau verloor 8% na achterblijvende kwartaalresultaten.

Ondanks de schade van het coronavirus sloot de Nikkei-index in Japan met winst. De Chinese CSI-300 index verloor 3%. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het te vroeg om voor het coronavirus de mondiale noodsituatie uit te roepen. De Japanse kerninflatie liep op.

„Voor sommige beleggers of speculanten, die al tijden zitten te loeren op een correctie, kwam het virus, hoe raar dat ook klinkt, ’als geroepen’. Net als na de aanslag op de Iraanse generaal, zou het wel eens een mooi koopmoment kunnen zijn”, aldus analist Simon Wiersma (ING). „De onderliggende economische ontwikkelingen zijn op dit moment namelijk eerder positief dan negatief.”

Richard Abma, vermogenbeheerder bij OHV, benadrukt dat vooral de verbeterde gang van zaken bij de Duitse industrie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het hernieuwde enthousiasme bij beleggers. „Vooraf werd nog gevreesd voor een verdere neergang van de bedrijvigheid in de Duitse industrie.” Daarnaast wijst hij er op dat de zorgen over het coronavirus die een dag eerder het sentiment nog flink parten gespeeld, werden getemperd in reactie op het nieuws dat er een minder agressieve verspreiding aan de gang is was dan bijvoorbeeld bij het SARS-virus. „De Chinese overheid heeft ook geen halve maatregelen genomen.” De meevallende resultaten uit de chipsector met de sterke cijfers van de Amerikaanse chipgigant Intel gaven volgens Abma eveneens steun.

Abma houdt er rekening mee dat de aandelenmarkten vooral in de Europa de opgaande beweging gaan hervatten. „Met het zicht op het positievere economisch plaatje en de ECB die voorlopig van plan is om de monetaire stimulering voort te zetten kunnen beleggers zich comfortabel voelen om in de aantrekkelijk geprijsde Europese aandelen te stappen.”

Geen verliezers

Bij de hoofdfondsen steeg voeding- en wasmiddelenconcern Unilever 2,2% na een koopadvies, komend van een ’houden’-advies, van Jefferies bij een koersdoel van €59. DSM zat eveneens in de lift en pakte met een plus van 2,3% de koppositie. Philips koerste 2,2% hoger.

ArcelorMittal met 2% winst mee. Aalberts Industries steeg 1,9%.

Chipmachinemaker ASML was met een vooruitgang van 2% ook in goede doen. In voorgaande dagen moest het aandeel nog duidelijk terrein prijsgeven na een lauw ontvangen prognose.

Verder konden de verzekeraars op kopersinteresse rekenen: Aegon steeg 1,3%, NN Group klom 1,2%.

Uitzender Randstad ging met 1,4% in herstel.

Grootgrutter Ahold Delhaize reageerde op de melding van de Franse supermarktketen Carrefour in België over dalende verkopen.

Takeaway zorgelijk

Bij de middelgrote fondsen keken beleggers naar Takeaway.com (-1,8%): zijn overname van JustEat, het heeft 90% van de aandelen, zal volgens de Nederlandse maaltijdenbezorger een week vertraging krijgen na bezwaren van de Britse kartelwaakhond CMA. Citigroup-analisten verwachten overigens dat de deal gewoon doorgaat.

Telecom- en kabelbedrijf Altice (+1,9%) kondigde een vereenvoudiging van zijn kapitaalstructuur aan die de Fransen jaarlijks €36 miljoen aan rentebetalingen zou besparen.

In de Midkap stond bodemonderzoeker Fugro dankzij 3% aan kop met BAM (+2,1%) en Air France KLM won 2%.