Accountants doen te weinig tegen ongewenst gedrag

De Inspectie keek of de kantoren zich voldoende inspannen om de werkdruk binnen de perken te houden, en om agressie en ongewenst gedrag tegen te gaan. Het eindoordeel is dat de sector ’te weinig maatregelen treft om werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken’. De accountantskantoren laten bovendien ’veel kansen liggen’.

Zo kan het gebeuren dat 24 van de 28 onderzochte kantoren de aanpak van werkdruk niet op orde hebben. Bij elf kantoren is er sprake van werkdruk, bij tien kan de inspectie niet goed inschatten hoe het met de werkdruk gesteld is.

Het rapport van de Inspectie SZW is het derde dit jaar dat misstanden in de accountancysector aan de kaak stelt. In twee eerdere rapporten was de conclusie dat er inhoudelijk al jaren veel aan de accountantscontrole schort.