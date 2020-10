’Op helft woningen meer dan vraagprijs geboden’

Dat zegt directeur Frank Verwoerd van vastgoedadviseur Colliers.

Dat is meer dan voor de coronacrisis: in het eerste kwartaal van dit jaar werd volgens de vastgoedadviseur op ongeveer 4 op de 10 huizen over geboden. Verwoerd wijt dit aan het grote woningtekort en de stabiel lage hypotheekrente.

Gemiddeld wordt voor een appartement in Nederland nu 3,5% boven de vraagprijs geboden. Bij tussenwoningen gaat het om een plus van bijna 2% en bij hoekwoningen om 0,75%. Dat blijkt uit de Woningmarkt Maandalert van technologiebedrijf Ortec Finance.

Bekijk ook: Overbieden op koopwoningen is nu de regel

Oververhit

De Nederlandse Bank concludeerde deze week ook verbaasd dat de huizenmarkt maar oververhit blijft, ondanks de coronacrisis. De prijzen zijn in het tweede kwartaal, toen Nederland in lockdown was, zelfs relatief sterk gestegen.

Eerder voorspelde de bank nog dat de huizenprijzen in de komende jaren waarschijnlijk licht zouden dalen. DNB-directeur Klaas Knot twijfelt daar inmiddels aan. De vraag naar woningen blijft groot, en het aanbod beperkt omdat er maar weinig nieuw wordt gebouwd.

Als de werkloosheid verder toeneemt en het besteedbaar inkomen van huishoudens daalt, kan de vraag naar woningen wel afnemen, wat een prijsdrukkend effect kan hebben.