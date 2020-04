Drie keer zoveel boodschappen besteld bij Picnic

„Deze optie in het oosten van het land kwam snel vrij en de overeenkomst was binnen een week gesloten”, zegt topman Michiel Muller. „Met de opening van het distributiecentrum in Apeldoorn hopen we de andere locaties te ontlasten. Er komen daar tussen de 300 en 350 mensen aan het werk en de verwachting is dat de locatie eind mei of begin juni operationeel is.”

’Veel animo’

Volgens Muller is het de afgelopen weken gigantisch druk geweest. „Er is drie keer zoveel vraag. We moeten extra runners en inpakkers inzetten om hieraan te kunnen voldoen. Het werven van nieuwe werknemers gaat goed, er is veel animo en aanbod.”

Picnic heeft extra strenge maatregelen genomen om werknemers zo goed mogelijk te beschermen. „Iedereen krijgt bij binnenkomst in onze distributiecentra een temperatuurcontrole. Bezoekers proberen we zoveel mogelijk te beperken en voor alle werknemers geldt dat we anderhalve meter afstand houden. Verder hebben we diverse hygiënemaatregelen genomen. We merken dat onze werknemers dit waarderen. Ze voelen zich er fijn bij”, aldus Muller