Podcast met Martin Visser ’Levert Sigrid Kaag ons over aan Zuid-Europa?’

De Europese eensgezindheid begint scheurtjes te vertonen. Aan het begin van de oorlog werd er nog een gezamenlijke vuist gemaakt tegen Rusland, zes weken later zijn de landen onder meer verdeeld over sancties, het EU-lidmaatschap van Oekraïne en de torenhoge inflatie. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam wat de oorlog in Oekraïne betekent voor Europa.