Financieel

Fors meer verdachte financiële transacties

Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019. Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.