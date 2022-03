Premium Het beste van De Telegraaf

Brussel doet Poetin-banken in de ban, maar ’sancties niet waterdicht’

Door Alexander Bakker en Ruben Eg Kopieer naar clipboard

BRUSSEL - De Europese Unie heeft zeven banken met allemaal directe lijnen met president Vladimir Poetin in het Kremlin woensdag officieel in de ban gedaan. Zij worden afgesloten van het financiële administratiesysteem Swift, waardoor er niet meer naar Europa geld kan worden overgeboekt. De grootste bank van Rusland, Sberbank, en de bankdivisie van Gazprom worden niet afgesloten, tot teleurstelling van met name lidstaten in Oost-Europa.