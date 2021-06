In september 1962 beloofde de Amerikaanse president John F. Kennedy voor het einde van dat decennium een Amerikaan naar de maan te sturen. Er was echter een probleempje met die belofte: de benodigde technologie om dat te doen bestond op dat moment niet. Wat de toespraak ontketende, was dan ook een technologische wedloop binnen de Verenigde Staten de belofte waar te kúnnen maken.