Nieuwe verkoopgolf teistert nerveus Damrak

Rond 11.00 uur duikelde de AEX-index liefst 5% naar 532,29 punten, het laagste niveau sinds augustus 2019. Deze week is de hoofdgraadmeter al meer dan 13% kwijtgeraakt. De AMX-index schoot 4,8% omlaag naar 830,25 punten. De koersenborden in Londen (-3,9%), Parijs (-3,6%) en Frankfurt (-3,4%) kleurden eveneens dieprood.

Beleggers waren angstig over de economische impact van de uitbraak van het coronavirus die in steeds meer landen buiten China is opgedoken, waaronder nu ook in Nederland. De vrees bestaat dat daardoor het economische plaatje verslechtert. Daarnaast zorgden geopolitieke spanningen eveneens voor onrust op de aandelenmarkten na het nieuws dat Turkse militairen zijn omgekomen door een luchtaanval in Syrië.

’Overdrijvingsfase’

„De recessieangst bij beleggers is terug in de markt gelet op de sterke stijging van de volatiliteit”, stelt Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij. Hij wijst er echter op dat aandelenmarkten in een overdrijvingsfase beginnen te komen na de grote uitslagen omlaag. „Vooral fondsen die eerder hard zijn opgelopen, zijn nu aan de beurt”, constateert Schutte.

„Beleggers zijn een ’worst case scenario’ aan het inprijzen inzake het coronavirus. Het is de vraag of dat terecht is”, benadrukt vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING Investment Office). Toen de AEX op 12 februari op ruim 625 punten stond, bracht de bank haar aandelenposities terug ten gunste van obligaties. Volgens Wiersma ontstaan er nu juist weer kansen in aandelen door de enorme koersdalingen van de afgelopen dagen. „We kijken met kopersogen naar de markt.”

Wall Street kreeg het donderdag opnieuw zwaar te verduren vanwege de zorgen over het oprukkende coronavirus. De belangrijkste graadmeters zagen 4,4% tot 4,6% verdampen. Het weekverlies voor de drie Amerikaanse beurzen liep daarmee op tot boven de 10%. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting bijna 2% lager.

Ook in Japan zochten beleggers aan het einde van de week massaal de uitgang op. De Japanse beurs kelderde 3,7%.

Negatieve hoofdrol Galapagos

In de geheel roodgekleurde AEX zat biotechfonds Galapagos weer in de hoek waar de klappen vielen met een aderlating van 7%. ABN Amro, waar de Duitse justitie de voorgaande dag het kantoor van de bank in Frankfurt binnenviel, kreeg een tik van 5,9% voor de kiezen.

IMCD werd ook hard omlaag getrokken met een verzwakking van 5,7%. Voor beleggers in het aandeel Prosus waren de druiven eveneens zuur. Het aandeel knalde 5,8% omlaag.

Bij de middelgrote fondsen ging Fugro in de uitverkoop met een achteruitgang van 7,1%. ASMI werd ook van de hand gedaan en koerste 7,3% lager.

Beursintermediair Flow Traders profiteerde juist van de onrust op de markten en was de enige stijger met een plus van 4,3%.

Bij de kleinere fondsen dook automatiseerder ICT Group 9% omlaag na tegenvallende jaarcijfers.