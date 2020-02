Teloorgang op Damrak zet onverminderd voort

De AEX-index duikelde rond kwart over negen 3,4% naar 540,80 punten, naar het laagste niveau sinds augustus vorig jaar. Deze week is de hoofdgraadmeter al meer dan 13% kwijtgeraakt. De Midkap-index schoot zelfs 4,1% omlaag naar 830,25

Beleggers bleven angstig over de economische impact van de uitbraak van het coronavirus die in steeds meer landen buiten China is opgedoken, waaronder Nederland.

Wall Street kreeg het donderdag opnieuw zwaar te verduren vanwege de zorgen over het oprukkende coronavirus. De belangrijkste graadmeters zagen 4,4% tot 4,6% verdampen. Het weekverlies voor de drie beurzen liep daarmee op tot boven de 10 procent,

Ook in Japan zochten beleggers aan het einde van de week massaal de uitgang op. De Japanse beurs kelderde maar liefst 3,7%.

In de AEX zat vooral Adyen in de hoek waar de klappen vielen met een aderlating van 6%. IMCD en Philips kregen tikken van 5,2% en 4,7% voor de kiezen. ArcelorMittal werd ook hard omlaag getrokken met een verlies van 4,1%.

Bij de middelgrote fondsen ging Fugro in de uitverkoop met een achteruitgang van 7,1%. ASMI werd ook van de hand gedaan en koerste 6,2% lager.