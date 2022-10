Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Extra pijn door tekort aan mensen

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het tekort aan personeel is blijvend. Zelfs een recessie zal dat niet veranderen. Met die waarschuwing hoopt UWV-voorzitter Maarten Camps werkgevers aan het denken te zetten. Die zijn volgens hem vaak nog kieskeurig, de goeden niet te na gesproken. Bedrijven willen geen sollicitanten aannemen die niet in het perfecte plaatje passen, zoals vijftigplussers, arbeidsgehandicapten of mensen die langdurig ziek zijn geweest. Hoe groot het tekort aan handjes inmiddels ook is.