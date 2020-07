Haagse taxichauffeurs komen met Uber-imitatie

„In theorie klinkt het fantastisch, en in de praktijk is het dat vast ook.” Ⓒ Eigen foto

Poeldijk - Reguliere taxibedrijven klagen steen en been over de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber. Vijf Haagse taxibedrijven grijpen de stille coronatijd aan om niet langer te klagen, maar samen de strijd aan te gaan tegen de Amerikaanse techgigant. Met een eigen platform, app en taxibutler.