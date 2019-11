Duitsland ontsnapt aan recessie

In het tweede kwartaal kromp de Duitse economie wel met 0,1%, en de verwachting was dus dat die lijn zou worden doorgezet. In dat geval zou er, door twee kwartalen krimp op rij, sprake zijn geweest van een recessie – al was het dan een kleine.

Gecorrigeerd voor werkdagen groeide de Duitse economie op jaarbasis met 0,5%. Dat was wel in lijn met de verwachtingen.

Om half tien vanochtend maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de Nederlandse groeicijfers over het derde kwartaal bekend.