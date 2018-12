Weer groen licht voor Curetis in Singapore

De goedkeuring is gegeven aan samenwerkingspartner Acumen Research Laboratories. Die dacht in februari al dat goedkeuring in landen als Maleisië, Thailand en Indonesië ook snel kan worden gerealiseerd.

Curetis kreeg dinsdag goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA om het Unyvero-systeem in de Verenigde Staten op de markt te brengen voor het vaststellen van luchtweginfecties.