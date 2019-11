Takeaway rekent bezorgtoeslag voor Scoober

Momenteel is Scoober, dat in het leven is geroepen voor restaurants die niet over eigen bezorgmogelijkheden beschikken, in 82 steden in tien landen actief. Door de snelle groei van de dienst is er op sommige momenten sprake van capaciteitsbeperkingen. Om dat effect te verminderen worden in bepaalden markten per 1 januari toeslagen geïntroduceerd.

Takeaway zegt te zullen blijven investeren in Scoober. De dienst, waar onder meer ketens als McDonald's, Burger King, Quick en Dunkin ’Donuts gebruik van maken, moet worden uitgerold naar meer steden.

Het aandeel Takeaway.com noteerde maandag in de vroege handel 0,3 procent hoger op 73,40 euro.