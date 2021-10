Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwbouwhuis vaker compleet ingericht opgeleverd Nog net geen vaas bloemen: bouwer richt je huis al in

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Projectontwikkelaar en bouwer Daan van der Vorm. Ⓒ Roel Dijkstra

AMSTERDAM - Ooit was het doodgewoon dat nieuwbouwhuizen kaal werden opgeleverd. De rest regelden de bewoners wel zelf. Tegenwoordig nemen projectontwikkelaars hun klanten veel werk uit handen. Nu is zelfs een trend dat de koper bijna meteen na oplevering in zijn bed kan ploffen.