Analyse: behandelt producent Luxaflex zijn aandeelhouders wel fair?

Door Edwin van der Schoot

Hunter Douglas is sinds dinsdag na 63 jaar op weg naar de uitgang van de beurs. Dat is jammer. Het concern is een wereldmarktleider, met 23.000 werknemers en een beurswaarde van €6,3 miljard. Het is een onbekende reus in ons land omdat het door het gering aantal vrij verhandelbare aandelen nooit in de AEX kwam. Zonder de ijzeren greep van oprichtersfamilie Sonnenberg had dat prima gekund. Want het businessmodel is succesvol, de ramen van menig wolkenkrabber zijn een etalage voor haar bekendste product, Luxaflex.