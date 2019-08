Britse Ryanair-piloten mogen wél staken

Vrijdag staan in het Verenigd Koninkrijk bij Ryanair 1700 vluchten gepland met in totaal 259.000 passagiers. Het is extra druk, omdat veel Britten maandag een vrije dag hebben. Hoeveel vluchten geraakt zullen worden door de 48 uur durende staking is nog onduidelijk.

Volgens Ryanair vertegenwoordigt de betrokken pilotenbond een minderheid van de piloten. De prijsvechter streeft ernaar alle vluchten door te laten gaan.

Eisen

Een Ierse rechtbank verbood de 48 uursstaking op donderdag en vrijdag. De Ierse pilotenvakbond heeft volgens de rechter niet aan bepaalde eisen voldaan om een staking af te kondigen, zoals het afronden van een bemiddelingstraject. De eisen komen voort uit een overeenkomst die Ryanair en de pilotenbond vorig jaar sloten.

In Portugal ging woensdag een vijfdaagse staking van cabinepersoneel van start. Daar moesten de stakers op last van de Portugese overheid echter zorg dragen voor een minimumdienstregeling. Slechts een klein aantal vluchten wordt daardoor getroffen door de acties.

Bewust gefrustreerd

Ryanair ligt de laatste tijd weer volop onder vuur van vakbonden die zeggen dat de luchtvaartmaatschappij onderhandelingen bewust frustreert. Ook zou de prijsvechter zich in sommige landen niet aan eerder gemaakte afspraken houden.

De Britse piloten willen ook in september nog drie dagen gaan staken. Cabinepersoneel in Spanje doet dat op tien dagen die maand.