Profiel: als eerste vrouw ooit krijgt Susan Arnold (67) bij Disney de voorzittershamer

Door Martijn Klerks

Susan Arnold (kleine foto) wordt voorzitter bij Disney.

In de sprookjes van Disney was de belangrijkste vrouw in het verhaal al een tijdje niet meer de mooie prinses die, gevangen gehouden door een boze stiefmoeder of jaloerse draak, moest wachten op de koene ridder die haar zou komen redden. Denk aan stoere hoofdrollen als die van Vaiana uit de gelijknamige animatiefilm, of Rey Skywalker uit de laatste drie delen van de Star wars-serie. Maar één rol is bijna een eeuw buiten bereik van vrouwen gebleven: die van baas bij de entertainmentreus. Tot nu, want Susan Arnold wordt er voorzitter.