Dit weekend vierde een goede vriend zijn vijftigste verjaardag. Terugkijkend beseften we dat we elkaar ruim 22 jaar kennen en dat in al die jaren onze vriendschap steeds hechter is geworden. Bij onze eerste ontmoeting op de School voor de Journalistiek hadden we dat nooit gedacht, maar het gebeurde wel, ongemerkt en zonder dat we er veel moeite voor hoefden te doen.

Het opbouwen van een robuuste vriendschap lijkt wel wat op het opbouwen van een robuust vermogen. Als je ermee begint heb je geen idee waar het zal eindigen en of die kleine beetjes die je opzij zet wel nut zullen hebben. Maar als je het lang volhoudt, bouw je bijna ongemerkt een mooi bedrag op.

Voormalig Wall Street Journal-columnist Morgan Housel vergelijkt het in zijn boek De psychologie van geld met het ontstaan van de ijstijden. Een kleine verandering in de stand van de aarde zorgde voor minimale afkoeling, waardoor iedere zomer iets meer sneeuw bleef liggen. Die sneeuw weerkaatste de straling van de zon, waardoor de aarde verder afkoelde en er meer sneeuw bleef liggen. Tot uiteindelijk een groot deel van de aarde was bedekt met een laag ijs.

Deze goed gevonden metafoor laat zien dat het bij beleggen niet alleen draait om lang volhouden, maar ook om het beperken van je verlies. Als bij iedere beursdaling wat minder geld verdampt, blijft er meer liggen dat kan aangroeien. De kracht van het rente-op-rente-effect kan dan zijn werk doen.

Het rente-op-rente-effect, of samengestelde rente, is iets wat de meeste mensen niet snel doorgronden. We zijn geneigd om lineair te denken: als je een bescheiden rendement boekt, verwacht je dat je opbrengst over enkele jaren ook nog steeds bescheiden zal zijn. Maar doordat het bedrag op je beleggingsrekening telkens wat aangroeit, wordt het bedrag dat erbij komt ieder jaar steeds groter. De snelheid waarmee dat gaat, neemt ieder jaar toe en kan in de loop van de jaren een nauwelijks te bevatten bepalende succesfactor zijn. Het schijnt dat ook Einstein er zo van onder de indruk was, dat hij samengestelde rente ’het achtste wereldwonder’ noemde.

Lang belegd blijven en niet proberen op het juiste moment te kopen of verkopen gaat tegen onze intuïtie in. We hebben het idee dat je hard moet werken en veel moet ondernemen om succes te boeken. Maar het blijkt dat je na het maken van een voorzichtige start en enkele bescheiden vervolgstappen de sneeuwbal zo aan het rollen kunt brengen, dat uiteindelijk een gigantische lawine ontstaat.

Het beurssucces van Warren Buffett, die nu 91 jaar is, is hieraan te danken. Van de $97,7 miljard waarop zijn vermogen geschat wordt, verdiende hij $97,4 miljard na zijn vijftigste verjaardag. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat mijn jarige vriend de komende jaren nog zal op.bouwen.

Janneke Willemse is financieel journalist en doe-het-zelfbelegger. Haar eigen beleggingen zijn te zien op Blondjesbeleggenbeter.nl.

