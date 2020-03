Boskalis-topman Berdowski: „Op korte termijn kansen voor ons.” Ⓒ ROEL DIJKSTRA Boskalis… 21.89 5.85 %

Amsterdam - Maritiem concern Boskalis gaat er in de strategie voor de komende jaren vanuit dat fossiele energie een blijvertje is. Dat zegt topman Peter Berdowski in het donderdag gepresenteerde driejarenplan.