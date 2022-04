KLM-topman Elbers eerder weg: ’Geen twee kapiteins op één schip’

Binnenland

Ruim half miljard aan Russische tegoeden en contracten bevroren

In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden en contracten bevroren, melden betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. De meeste meldingen kwamen bij banken en trustkantoren vandaan. Ook zijn er transacties tegengehouden van bij elkaar bijna 155 miljoen euro.