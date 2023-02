Premium Het beste van De Telegraaf

Column: hogere of lagere rentes, dat is de vraag!

Door teeuwe mevissen Kopieer naar clipboard

Fed-president Jerome Powell meent dat meer renteverhogingen nodig zijn. Ⓒ ANP/HH

Al geruime tijd wordt een strijd gevoerd op financiële markten over wie er gelijk heeft wat betreft de ontwikkeling van de rente in de komende paar jaar. Aan de ene kant vinden we centrale banken en aan de andere kant investeerders. Centrale banken roepen al enige tijd dat de rente langer hoger zal blijven, investeerders are not buying it; figuurlijk dan! Maar wie heeft het nu bij het rechte eind?