Chinese centrale bank zet opnieuw mes in bankeisen

De verlaging van de zogenoemde reserveratio voor alle banken gaat per 16 september in. Het is al de derde keer dit jaar dat die ratio wordt verlaagd.

Samen met grotere ratioverlagingen voor sommige banken later dit jaar komt door de stap 900 miljard yuan (omgerekend 116,6 miljard euro) aan liquiditeit vrij. Chinese consumenten en bedrijven kunnen daardoor makkelijker krediet afsluiten omdat banken minder geld als reserve moeten aanhouden en dus meer kunnen uitlenen.

Met deze stap wil de centrale bank de binnenlandse economie stimuleren die kampt met tegenwind door de handelsoorlog met de Verenigde Staten en de tragere wereldeconomie.