Auteursboete van €500 miljoen voor Google

Volgens de Franse mededingingsautoriteiten heeft Google niet voldaan aan een bevel om een deal te sluiten met Franse mediabedrijven over het plaatsen van hun nieuwsberichten op het eigen platform. Google heeft twee maanden de tijd om dit alsnog te doen. Anders dreigt voor het bedrijf achter ’s werelds grootste zoekmachine een extra boete van €900.000 per dag.

Google was tot dusverre nauwelijks bereid hiervoor te betalen, ondanks de verschuiving van advertentieomzet naar het internet waar Google enorm van profiteert. Met enkele individuele uitgevers zoals Le Monde en Le Figaro zijn wel deals gesloten.

„De sanctie van 500 miljoen euro houdt rekening met de buitengewone ernst van de geconstateerde overtredingen en het gedrag van Google dat heeft gezorgd voor verdere uitstel bij het handhaven van de wetgeving”, zei voorzitter Isabelle de Silva van marktwaakhond Autorité de la concurrence.

Copyrights

De zaak werd in 2019 aangespannen tegen Google door groepen die Franse kranten en tijdschriften vertegenwoordigen, samen met het Franse persbureau AFP.

Een woordvoerder van Google zei dat het bedrijf zeer teleurgesteld is over de boete en dat het juist te goeder trouw heeft gehandeld bij de pogingen om een deal te sluiten met de Franse mediabedrijven over copyrights.

Google kreeg in juni nog een boete van €220 miljoen van de Franse mededingingsautoriteit vanwege misbruik van zijn dominante positie op de onlineadvertentiemarkt. De boete is onderdeel van een schikking die de Franse autoriteiten hebben getroffen met Google, na beschuldigingen van machtsmisbruik door mediabedrijven.

In 2019 kreeg het bedrijf ook al een boete in Frankrijk van €150 miljoen vanwege overtredingen van de concurrentieregels bij onlinereclame.