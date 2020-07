Column: inflatie is er wel, maar verborgen

Het aanbod van arbeid is schaars, en blijft dat. Ⓒ ANP/HH

Het oude Rome. De Mongoolse provincie Ilkhanate in de dertiende eeuw. Duitsland tussen de twee wereldoorlogen. Het oude China voordat Marco Polo het land zou bezoeken. Joegoslavië in de jaren tachtig en negentig. Argentinië. Zimbabwe. Zomaar wat voorbeelden van landen en regio’s die ons leren dat als je te veel geld in omloop brengt, de koopkracht ervan uiteindelijk zal dalen.