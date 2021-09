ASMI en Besi duwen AEX boven 790 punten

De AEX-index wint 0,4% lager bij 790,2 punten. De Midkap staat 0,2% hogerbij1101,6 punten.

Beurzen in Europa zijn ook positief: de Britse FTSE pakt 0,2%, Duitse DAX noteert 0,2% winst, de CAC 40 in Frankrijk stijgt 0,4%.

De Nederlandse industrie heeft volgens cijfers van het CBS de hoogste productie ooit bereikt, na een stijging van 14,1% afgezet tegen vorig jaar. De Duitse inflatie is maand-op-maand iets hoger uitgekomen op 4%, meldt het statistiekbureau Destatis vanmorgen.

Besmettingen met corona lopen op. Er zijn nu meer dan 223,1 miljoen coronagevallen geregistreerd volgens het Johns Hopkins-instituut, 4,6 miljoen mensen zijn eraan overleden.

Aziatische steun

In Azië zorgden winsten van Chinese technologiefondsen als Alibaba, Tencent, JD.com en Meitan met ruim 2% voor stijgende beurzen. De Nikkei is 1,3% hoger gesloten. De Shanghai-index koerst bij 0,3% winst op het hoogste punt in zes jaar.

Chinese media melden dat de vereiste toestemming die Peking voor video games vereist alleen is vertraagd, niet geschrapt. Dat geeft videoproducenten en internetbedrijven als Tencent lucht. Techinvesteringsfonds Prosus, met 28,9% belang in Tencent, noteert in Amsterdam 0,4% hoger.

E-commerceberijf Sea uit Singapore haalde $6 miljard op met uitgifte van een convertible-obligatie, volgens dataverzamelaar Refinitiv de grootste kapitaalversterking van Zuidoost-Azië.

In New York noteren futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur tot 0,3% hoger. De Dow Jones ging donderdagavond ruim 150 punten achteruit, de vierde verliesdag op rij.

ECB-besluit gewogen

Beleggers beoordelen details van het ECB-besluit om de aankopen van staats- en bedrijfsobligaties onder het pandemiesteunprogramma PEPP licht af te bouwen. Volgens ECB-voorzitter Lagarde is dit mogeijk dankzij economisch herstel, oplopende inflatie en ’gunstige financieringsvoorwaarden’. Lagarde noemt de afbouw geen officiële tapering, maar ’recalibrating’. Een renteverhoging is nog lang niet in zicht, stelde zij.

De euro stijgt 0,1% tot $1,1833. Volgens valutahandelaar Monex omdat de ECB-toelichting licht teleurstelde, omdat een inflatiestijging richting 2% uitbleef.

,,De start van de PEPP-verlaging zal komend kwartaal een bodem onder de euro leggen”, aldus valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe als de Amerikaanse Federal Reserve in het vierde kwartaal zijn steun gaat afbouwen.

Obligatierente lager

De rentevergoeding voor de Duitse 10-jarige staatsobligatie gaat 4 basispunten lager tot -0,360%, die voor Italiaans schuldpapier zakt 8 basispunten tot 0,665%.

De Amerikaanse tegenhanger stijgt 8 basispunten tot 1,312%.

Brentolie kost 0,7% meer bij $72 per vat. Goud en zilver bewegen licht hoger. Grondstofprijzen blijven stijgen: koper, aluminium zijn oververhit, uranium bereikt een zeven jaars hoogtepunt.

Tech leidt in AEX

Bij de hoofdfondsen gaat ASMI met 1,6% koerswinst aan kop, betalingenverwerker Adyen stijgt 1,3% en chiptoeleverancier Besi staat 1,4% in de plus.

Vanwege de volgens de ECB nog lang uitblijvende rentestijging wordt winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield 2,5% lager gezet. Ook defensieve aandelen als Heineken (-0,5%) en Ahold Delhaize (-0,5%) gaan achteruit.

Maaltijdenbezorger JustEat Takeway (-0,6%) zet voor dochter Grubhub in de VS de rechtszaak in New York door tegen een verlaagd platfond voor commissies, een zaak waarin concurrenten DoorDash en Uber Eats zich voegen. De bezorgers zouden al ruim €100 miljoen zijn misgelopen.

Air France daalt

Bij de middelgrotefondsen koerst Air France KLM 0,9% lager en tankopslagbedrijf Vopak verliest 0,8%.

ABN Amro en metalenleverancier AMG staan dankzij plusjes van rond 0,5% aan kop.

