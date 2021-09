Chipfondsen houden AEX nipt overeind

De AEX-index staat bij het slot 0,2% hoger op 788,5 punten. De AMX daalt 0,8% tot 1091,2 punten.

De meeste overige Europese beurzen verliezen terrein. De Britse FTSE houdt zich staande. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 dalen 0,1% respectievelijk 0,4%. De groei van de Britse economie is in juli afgezet tegen juni nagenoeg gestagneerd (+0,1%), zo bleek vanochtend.

De Nederlandse industrie heeft volgens cijfers van het CBS de hoogste productie ooit bereikt, na een stijging van 14,1% afgezet tegen vorig jaar. De Duitse inflatie is maand-op-maand iets hoger uitgekomen op 4%.

Aziatische steun

In Azië zorgden winsten van Chinese technologiefondsen als Alibaba, Tencent, JD.com en Meitan met ruim 2% voor stijgende beurzen. De Nikkei is 1,3% hoger gesloten.

Chinese media melden dat de vereiste toestemming die Peking voor video-games vereist alleen is vertraagd, niet geschrapt. Dat geeft videoproducenten en internetbedrijven als Tencent lucht. Techinvesteringsfonds Prosus, met 28,9% belang in Tencent, noteert in Amsterdam 0,4% lager.

Bij sluiting van de Europese beurzen staan in de VS de Dow Jones en de Nasdaq-index 0,4% respectievelijk 0,1% lager.

ECB ’herijkt’ besluit

Beleggers beoordelen details van het ECB-besluit om de aankopen van staats- en bedrijfsobligaties onder het pandemiesteunprogramma PEPP licht af te bouwen.

Volgens ECB-voorzitter Lagarde is dit mogelijk dankzij economisch herstel, oplopende inflatie en ’gunstige financieringsvoorwaarden’. Lagarde noemt de afbouw geen officiële tapering, maar ’herijking’. Een renteverhoging is nog lang niet in zicht, stelde zij donderdag.

"Voor beleggers is dit een prima uitkomst"

„Voor beleggers is dit ECB-besluit een prima uitkomst: er is nog steeds ruime monetaire steun, de rente blijft laag, er is groei: voor aandelen schijnt de zon”, vat Joop van de Groep van vermogensbeheerder Fintessa samen. Dat de beurzen gaandeweg de middag wat weggleden, schrijft Van de Groep toe aan de verder opgelaaide inflatiezorgen.

Om de afbouw van de steun door te kunnen zetten, is als voorwaarde volledige werkgelegenheid nodig, stelt de ECB. ,,En dat valt zeker in de VS nog tegen. De vraag vanuit de markt is wel voldoende, het gaat nu om de aanbodzijde. Daarin is binnen de centrale banken een strijd tussen zogeheten haviken, die steun eerder willen afbouwen, en de duiven gaande in de ECB, maar ook binnen de Federal Reserve”, schetst hij.

"Dat de geldkraan dichter gaat is wel zeker"

De beweging richting minder steun is de markt evenwel duidelijk geworden, zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan. ,,Beleggers kijken over twee weken bij de vergadering van de Federal Reserve vooral naar de risico’s van een langere inflatieverwachting”, stelt hij. ,,Dat de geldkraan dichter gaat is wel zeker.”

De euro stijgt 0,1% tot $1,183. Volgens valutahandelaar Monex omdat de ECB-toelichting licht teleurstelde, omdat een inflatiestijging richting 2% uitbleef.

,,De start van de PEPP-verlaging zal komend kwartaal een bodem onder de euro leggen”, stelt valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

Obligatierente hoger

De 10-jaarsrentes in de VS en diverse Europese landen lopen een paar basispunten op. Goud zakte tot net onder $1800.

De olieprijzen stijgen ongeveer 2%.

Tech leidt in AEX

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigen de toeleveranciers aan de chipsector Besi, ASMI en ASML met winsten van respectievelijk 4%, 4% en 1,5% aan kop. De Franse zakenbank Oddo verhoogde het koersdoel van ASML van €769 naar €900.

ASMI, dat op 28 september zijn toelichting voor investeerders houdt en dit jaar al 100% is gestegen, is €450 waard, stelt Oddo. ASMI krijgt bovendien een koopadvies van AlphaValue/Baader.

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield wordt 3,8% lager gezet.

Supermarktketen Ahold Delhaize levert 1,4% in.

Just Eat Takeway daalt 0,6%. De maaltijdenbezorger zet voor dochter Grubhub in de VS zijn rechtszaak in New York door tegen een verlaagd plafond voor commissies die het mag rekenen, een zaak waar concurrenten DoorDash en Uber Eats zich in voegen. De bezorgers zouden al ruim €100 miljoen aan opbrengst zijn misgelopen.

Chemicaliëndistibuteur IMCD verliest 0,1%. Zijn topman heeft volgens JPMorgan in een toelichting gerept over mogelijke overnames in Azië. Ceo Van der Slikke zou vooral in China een grote speler willen worden.

Air France daalt

Bij de middelgrote fondsen koerst Eurocommercial Properties op een min van 3,3%. Biotechnologiebedrijf Galapagos sluit 2,8% lager. Air France KLM daalt 2,2%.

Postkluizenverhuurder InPost staat hier aan kop met een winst van 0,6%.

Smallcap CM.com, dat zakelijke sms’jes verzorgt voor bedrijven, daalt 0,3%. De twee oprichters Gilbert Gooijers (coo) en Jeroen van Glabbeek (ceo) hebben als grootaandeelhouders 500.000 van de eigen aandelen beschikbaar gesteld om hiermee short te kunnen gaan, volgens het bedrijf een wens van beleggers.

