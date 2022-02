Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Productie vlees, tomaat, brood en ei rap duurder: ’Oekraïnecrisis raakt hele maatschappij’

Door Theo Besteman en Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Met te hoge prijzen kunnen kaskwekers straks geen nieuw gascontract afsluiten. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Graan- en energieprijzen tot metalen schieten de lucht in na de Russische aanval op Oekraïne. In de agrarische sector en bij de voedingsindustrie komen die inkoopprijzen hard binnen. De teelt van groente en bloemen in de kas is zelfs in gevaar. „Met de huidige gasprijzen kunnen glastuinders geen nieuw gascontract tekenen”, zegt energiespecialist Alexander Formsma van Glastuinbouw Nederland.