Advocaat geschrapt na inrijden op politieman

De maat voor de Raad van Discipline was vol na achtereenvolgens diens poging tot zware mishandeling van een politieman, vermenging van de administraties van zijn advocatenpraktijk en die van zijn eigen shishalounge, en meerdere eerdere schorsingen wegens malversaties. De tuchtrechter noemt de gedragingen van Kaya „absoluut ongeoorloofd, een advocaat onwaardig.”

Shishalounge

Burhan Kaya kwam afgelopen jaren al diverse keren in het nieuws door een veroordeling voor mishandeling en bedreiging, verschillende snelheidsovertredingen en een beschieting op zijn shishalounge. De bewuste Eindhovense shishalounge Lâle (Tulp) werd na het schietincident op last van de burgemeester gesloten en de vergunning werd ingetrokken, maar desondanks ging de bar gewoon weer open.

Achtervolging

Vorig jaar december werd Kaya voor zes weken vastgezet na een wilde achtervolging met meerdere politiewagens door de binnenstad van Eindhoven. Enkele minuten eerder had hij, ondanks een contactverbod, midden in de nacht langdurig staan bonken op de voordeur van een vriendin met wie hij een ’moeizame relatie’ had. Bij de achtervolging reed hij met hoge snelheid door rood en kwam vervolgens tot stilstand tegen een politieauto. De agent in die auto deed daarop aangifte wegens poging tot doodslag.

Inmiddels wordt de advocaat vervolgd wegens bedreiging van de vriendin en van haar moeder, van mishandeling van haar zus en van poging tot zware mishandeling van de politieman die hem achtervolgde.

Hetze

Volgens de geschrapte advocaat zelf is er een hetze gaande tegen hem. De deken zou hem niet langer als lid van de beroepsgroep willen hebben en ook de politie behandelt hem op ontoelaatbare wijze, stelt Kaya. Bovendien zou hij bij de genoemde achtervolging niet een politiewagen hebben geramd, maar zijn de politiemannen juist zelf op elkaar ingereden en hebben zij vervolgens de auto van de advocaat geramd. Bij zijn aanhouding zijn de verbalisanten volgens hem doorgedraafd en zouden ze hem ernstig hebben mishandeld.

Ongeoorloofd

De Raad van Discipline kwalificeert Kaya’s „herhaaldelijke escalaties in de privésfeer absoluut ongeoorloofd”, waarmee hij het vertrouwen in de advocatuur heeft geschaad. En hoewel de combinatie van de exploitatie van zowel een advocatenpraktijk als een shishalounge niet verboden is, noemt de raad deze „hoogst onwenselijk.” Maar doordat Kaya ook nog de administraties van beide bedrijven combineerde, is er sprake van „schending van de financiële integriteit.”

In de uitspraak van afgelopen maandag stelt de tuchtrechter dat „de ernst van de verweten gedragingen, de volharding van Kaya in zijn gedrag en zijn tuchtrechtelijk verleden geen andere keus laten dan de maatregel van schrapping. Eerdere schorsingen hebben immers niet geleid tot ander gedrag.”