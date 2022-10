Premium Het beste van De Telegraaf

Geen hoger loon, wel zonnepanelen: gemor over weigering cao’s open te breken

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

In het hoofdkantoor van Achmea in Leiden zien ze er geen heil in de eerder vastgestelde cao open te breken. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Werkgevers staan onder toenemende druk om de gemaakte loonafspraken aan te passen. Toch gebeurt het nauwelijks. Bij de NAM, in de onderhoudsbranche en bij CarGlass is de cao opengebroken. Bij onder andere de Rabobank, de Academische Ziekenhuizen, de wasserijen en in de pluimvee-industrie wordt erover onderhandeld, maar is er nog geen deal.