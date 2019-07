Verbruik mobiele data stijgt nog explosief

Het aantal belminuten daalt ondertussen gestaag, van meer dan 8 miljoen in het laatste kwartaal van 2017 naar nog ’slechts’ 7,1 miljoen belminuten in de laatste maanden van 2018. Sms’en doen we wel vaker dan een jaar geleden: ruim 750.000 keer in het laatste kwartaal van 2018, tegen 728.000 berichtjes een jaar eerder.

De ACM ziet steeds vaker consumenten kiezen voor samengestelde bundels, met bijvoorbeeld internet, televisie, vaste en mobiele telefonie. Het aantal bundels zonder mobiele telefonie is aan het dalen. KPN en VodafoneZiggo zijn met 45 tot 50% marktaandeel veruit de grootste spelers op de telefoniemarkt. Kleine aanbieders zoals Tele2 zitten onder de 5%.