Onder de streep: De paradox van de nieuwe pensioenwet

Door Willemijn van Benthem

'Project geslaagd van de drie Musketiers?'

Amsterdam - Vlak voor het kerstreces van de Tweede Kamerleden kreeg de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op de valreep groen licht. Maar het is de vraag of de minister er met voldoening op terugkijkt. Want door het nieuwe stelsel positief te verkopen, werd het hard werken om oor te vinden voor de realiteit.