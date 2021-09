Inflatie: bungalowpark, appels en barbecue duurder dan ooit

Financieel

Vakanties stuwen inflatie tot boven de 2%

De Nederlandse inflatie is in augustus uitgekomen op 2,4 procent, een vol procentpunt boven de geldontwaarding in juli. Vooral pakketreizen naar het buitenland en verblijven in bungalowparken waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanzienlijk duurder dan vorig jaar. Toen was het ...