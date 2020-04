Zaak jongste sterrenchef Niven Kunz failliet

Koninklijke Horeca Nederland gaf eerder al aan dat diverse ondernemers het niet zullen volhouden. Want de maand april is cruciaal voor het horeca-jaar, met Pasen, Koningsdag en het begin van het toeristenseizoen. Nu bekendgemaakt is dat de horeca vooralsnog tot 28 april gesloten blijft, hakken meerdere ondernemers de knoop door.

Jamie

Voorgoed sluiten de beide zaken Jamie’s Italian, de Italiaanse keukens van Jamie Oliver in Den Haag en Rotterdam.

Jamie Oliver presenteert in 2012 zijn 13e kookboek in zijn restaurant Fifteen in Amsterdam Ⓒ FOTO RICHARD MOUW

Andere zaken die volgens het horecablad Misset Horeca definitief sluiten vanwege het virus, zijn Fuego in Volendam, Theater en restaurant De Weijer in Boxmeer, La Cucina Italiana in Breda, Tase bij Dirk in Den Bosch, Restaurant ’t Zand in Veldhoven, Prins Bernhard in Venlo en Boas in Deventer.