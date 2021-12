Premium Het beste van De Telegraaf

Corporate governance professor in de vuurlinie bij Intertrust

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Hélène Vletter-van Dort, hoogleraar Financial Law & Governance, Erasmus School of Law Ⓒ Dijkstra

Amsterdam - Een sympathieke, ietwat gereserveerde corporate governance-nerd, mét een maatschappelijke antenne. Hélène Vletter-van Dort (57) was zes jaar geleden pas de eerste vrouw in Nederland die bij een beursgenoteerd midkap- of AEX-fonds de voorzittershamer kreeg. Als expert in bestuursrecht vindt de juriste en deeltijdhoogleraar aan de Erasmus Universiteit zichzelf midden in de vuurlinie, nu morrende aandeelhouders een serie overnamebiedingen op Intertrust hebben uitgelokt. Voor Vletter-van Dort een kans om te laten zien wat ze al die jaren geleerd en gedoceerd heeft.