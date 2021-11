Premium Het beste van De Telegraaf

Advies aan Hoge Raad: spaartaks in strijd met mensenrechten

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De spaartaks zoals hij nu is, is in strijd met de mensenrechten. Dat concludeert de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad. De Raad neemt adviezen van de advocaat-generaal in de regel over.