Webwinkels doen proef met vignet tegen misbruik bij retourneren

„Vooral bij luxe producten zien onze leden nog te vaak dat ze gedragen worden en vervolgens worden geretourneerd. Met deze stickers en labels is dat niet meer mogelijk”, legt directeur Marlene ten Ham van brancheorganisatie Thuiswinkel.org uit.

Volgens haar kun je aangeschafte kleding dan nog wel passen. „Het is namelijk niet nodig voor het passen of beoordelen om de sticker of het label te verwijderen.”

Het initiatief betreft in eerste instantie een proef en geïnteresseerde webshops kunnen zich hiervoor ook nog aanmelden. Thuiswinkel.org is daarbij nog met verschillende aangesloten webwinkels in gesprek. Als het retourvignet een succes is zullen meerdere webwinkels het waarschijnlijk gaan inzetten.