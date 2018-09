Pathé doet onderzoek naar vermeende fraude

De schorsing vorige week van algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter hangt samen met het onderzoek, maar zegt volgens Pathé niets over hun mogelijke rol in de fraudezaak. Pathé Nederland doet het onderzoek in samenspraak met het Franse moederbedrijf.

Het personeel van het bioscoopbedrijf is woensdagmiddag op de hoogte gesteld van het onderzoek. Het bedrijf zegt het nieuws naar buiten te brengen omdat het zo transparant mogelijk wil zijn. De zaak heeft geen invloed op de bioscopen in Nederland.

Pathé is met 28 bioscopen en 217 schermen de grootste bioscoopexploitant van Nederland.

