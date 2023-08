NN krijgt boete voor verkeerd informeren pensioendeelnemers

In totaal gaat het om vier overtredingen. Daarvan heeft NN zelf melding gemaakt bij de AFM. De toezichthouder heeft ruim drie jaar onderzoek gedaan en eind vorige maand een bestuurlijke boete opgelegd van €425.000. Oorspronkelijk bedroeg de boete €500.000, maar die is met 15% verlaagd omdat NN de overtredingen heeft erkend en de boete accepteert.

Evenwichtig

Pensioenuitvoerders moeten deelnemers goed informeren, staat in de Pensioenwet. „Zo moet de pensioenuitvoerder deelnemers bij start, wijziging en beëindiging van een pensioenregeling tijdig informatie sturen, en moet de verstrekte informatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn”, aldus de AFM. „Doelen van pensioencommunicatie zijn dat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening en op de hoogte is van de keuzemogelijkheden die hij heeft.”

Bij 75.000 deelnemers, die eerder onder het overgenomen Delta Lloyd vielen, werd de beleggingswaarde onjuist vastgesteld door een fout in de berekening van de zogeheten PensioenStabilisator. Het ging om een verschil van gemiddeld 1%. Nadat de fout werd ontdekt heeft NN de deelnemers en nabestaanden geïnformeerd en gecompenseerd. Bijna 59.000 deelnemers kregen geen start-, wijzigings-, en/of stopbrieven. Dat kwam door „tekortkomingen in de it-omgeving en operationele fouten”.