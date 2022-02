Bodemonderzoeker Fugro verrast met hoger bedrijfsresultaat

Topman Mark Heine meldde vrijdag voorbeurs over de laatste drie maanden een ebitda of bedrijfsresultaat van €44,9 miljoen, tegen €33,2 miljoen vorig jaar. Die komt boven verwachting van analisten uit gepeild door Bloomberg.

Over het hele jaar was de ebitda €175,6 miljoen, zo meldt Fugro, tegen €162 miljoen in 2020. De markt rekende op €168,3 miljoen.

Netto ging het van een jaarverlies van €74 miljoen in 2020 naar een winst van €59,6 miljoen in 2021.

Het bedrijf leverde ook een positieve cash flow bij een ebit-marge van 4,3%, tegenover 3,5% vorig jaar in dezelfde maanden.

Zij schatten de omzet in het vierde kwartaal op €345 miljoen, dat werd €410,4 miljoen.

De onafhankelijke geodatadienst met 9000 werknemers wereldwijd, zette over 2021 €1,46 miljard omzet in de boeken. Dat was boven het bedrag van de marktconsensus (€1,41 miljard) voor afgelopen jaar en de omzet van 2020 (€1,39 miljard).

Meer marge

Ceo Heine spreekt van ’sterke resultaten’ in al zijn regio’s. De gestelde omzet- en margedoelen voor 2023 en 2024 komen daarmee in zicht. Hij ziet een verbeterd resultaat met name in Europa, Afrika en de VS, bij meer orders voor offshore windmolenparken zoals die van het grote Deense energie-eiland.

Fugro verlegde eerder de koers door zijn onderzoek naar olie en gas af te bouwen, en zich te richten op bijvoorbeeld levering van data van de zeebodem voor windmolenparken. Inmiddels komt 61% van de groepsomzet uit zulke projecten in wind, infra en water. In olie en gas ziet Fugro ’gematigde groei’.

Het bedrijf, dat eind 2020 een grote claimemissie opzette om zijn penibele financiële situatie te verbeteren, heeft zich onder Heine ten doel gesteld met autonome omzetgroei beterer marges te kunnen afleveren.

In een met 2,5% gedaalde Midkap boekt het aandeel Fugro dit jaar een koersstijging van 3,5%. Over een jaar gaat de Midkap 7% hoger, Fugro 23% omlaag.

De orderstroom is volgens het sinds 1992 beursgenoteerde Fugro nu terug op het niveau van voor de uitbraak van corona. De orders in de backlog zijn vorig jaar met bijna 12% gegroeid tot €1,041 miljard. Eind 2020 was die backlog €866 miljoen groot.