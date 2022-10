Is dit het einde van de succesvolle carrière van Kanye West?

Sterren

Ralph Fiennes verdedigt J.K. Rowling: ’Het verbale geweld tegen haar is walgelijk’

Ralph Fiennes is niet te spreken over de manier waarop mensen kritiek leveren op vermeende transfobe uitspraken van auteur J.K. Rowling. „Het verbale geweld tegen haar is walgelijk, het is verschrikkelijk”, stelt de acteur in een interview met The New York Times.