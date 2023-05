Vaccinmaker Novavax schrapt wereldwijd kwart van banen

Novavax verklaarde bij de publicatie van de kwartaalcijfers zich te richten op het „aanzienlijk verlagen van de kosten met behoud van de belangrijkste activiteiten die nodig zijn om onze operationele plannen uit te voeren.” De kosten van de reorganisatie en de ontslagronde bedragen tussen de 10 miljoen en 15 miljoen dollar. In totaal wil het bedrijf de kosten in 2024 met zo’n 40 tot procent verlagen ten opzichte van 2022.

Topman John Jacobs liet eerder al weten de kosten in het eerste kwartaal met zo’n 50 miljoen dollar te willen terugbrengen, waarbij ook werd gekeken naar een vermindering van het personeelsbestand. „Het verminderen van ons personeelsbestand is een moeilijke beslissing geweest, maar we geloven dat het nodig was om ons bedrijf beter af te stemmen op de endemische situatie van het coronavirus”, zei Jacobs in een toelichting op het besluit.

Het coronavirus wordt niet langer als een pandemie gezien, maar als een endemie waarbij het aantal besmettingen niet meer hard toeneemt. Novavax kampte al met teleurstellende verkopen van zijn coronavaccin, het enige product van het bedrijf. Novavax heeft een zogenoemd eitwitvaccin ontwikkeld tegen het coronavirus als alternatief voor de zogeheten mRNA-vaccins van Moderna, Pfizer en BioNTech, die zijn gemaakt met de nieuwste technologieën. De vraag naar het vaccin van Novavax viel echter tegen.

Novavax werkt nog wel aan een vernieuwde boosterversie van zijn coronavaccin en aan een combinatievaccin tegen corona en de griep. Het bedrijf zag de verkopen in het eerste kwartaal dalen tot 81 miljoen dollar, van dik 700 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.