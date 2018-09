Wisselen van bank moet nog makkelijker

,,Het zou goed zijn als klanten zelf eigenaar worden van hun bankrekeningnummer, net zoals bij het nummer van hun mobiele telefoon'', vindt Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66. ,,Dan kunnen zij veel makkelijker overstappen naar een concurrent als ze het niet eens zijn met wat hun bank met hun geld doet.''

Directe aanleiding is de rel die ING vorige maand ontketende door een forse salarisverhoging voor topman Ralph Hamers aan te kondigen. Het voorstel verdween weer van tafel, maar president-commissaris Jeroen van der Veer bleef er vorige week in een gesprek met de Tweede Kamer bij dat ING met zijn beloningsbeleid mee moet met de internationale concurrentie.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wijst het voorstel niet op voorhand af, maar laat wel weten dat het in de praktijk lastig zal zijn uit te voeren. ,,IBAN-nummers zijn Europees geregeld en bovendien gekoppeld aan banknamen'', aldus de bewindsman. ,,Dat is niet iets wat ik even kan besluiten.'' Hij belooft de kwestie in Brussel aan te kaarten als een Kamermeerderheid dat wil.

Hoekstra kondigde eerder deze week aan dat hij werkt aan strengere beloningsregels. Mogelijk moeten bestuurders straks een deel van hun vaste beloning teruggeven als hun bank een beroep moet doen op staatssteun. Eerder kwam GroenLinks met steun van zes andere oppositiepartijen met een wetsvoorstel waarin belangrijke banken salarisverhogingen voortaan moeten voorleggen aan de minister van Financiën.