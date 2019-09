De Noorse robotpostbode op bezoek in Oisterwijk. Ⓒ TG

Oisterwijk - Misschien komt uw postkluisje wel naar u toe, ergens in de toekomst. Grote post- en pakketbezorgers als PostNL, BPost, DHL en UPS bekijken in Oisterwijk deze week een zelfrijdende robot die niet de poststukken en pakketten van één geadresseerde maar die van een heel appartementenblok in een keer bezorgt.