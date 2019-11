’In bedrijven gaat het nu veel sneller dan vroeger’

V.l.n.r. staatssecretaris Mona Keijzer, Award-winnares Nicoline van Leersum en haar twee mededingers Dustin Woodward, directeur Afrika van FrieslandCampina en Eric Jones, directeur advies van ABN Amro. Ⓒ FOTO’S ANKO STOFFELS

„Heus niet álles ligt plat”, onderstreepte staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de uitreiking van de Young Captain Award in het Amsterdamse Muziektheater. Ze had het over de gevolgen van de stikstofpaniek bij de overheid. „Maar ik kan me goed voorstellen dat bedrijven onzeker zijn over de vraag of zij mogen gaan bouwen.”