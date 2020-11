ABN Amro raakt financieel directeur kwijt

Volgens topman Robert Swaak betekent het vertrek van Abrahams „voor de bank een groot verlies.” Zelf geeft Abrahams aan dat hij blij is dat hij dichter bij huis in het Verenigd Koninkrijk kan gaan werken, en ook dat hij het jammer vindt om weg te gaan uit Amsterdam. De Brit werkte voor hij in 2017 aantrad onder meer voor verzekeraar Delta Lloyd en zakenbank Morgan Stanley.

ABN Amro, dat net als andere banken gebukt gaat onder de coronacrisis, heeft juist een nieuwe strategie uitgestippeld voor de komende jaren. Daarover praat het financiële concern later deze maand zijn beleggers bij op een speciale beleggersdag. Abrahams kijkt er naar zeggen nog naar uit om deel te nemen aan die update. De komende maanden zal hij zich nog volledig blijven inzetten voor ABN Amro.