Premium Het beste van De Telegraaf

Column: achteraf valt de paniek heel goed te verklaren

Door jan maarten slagter Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Financiële crises zijn altijd logisch en verklaarbaar – achteraf. Anders dan de natuurwetten, die bijvoorbeeld een aardbeving of tsunami verklaren, zijn de marktwetten heel simpel en eenduidig: vraag en aanbod bepalen het financiële universum. Je zou hopen dat crises daarmee ook goed te voorkomen zijn, maar dat is helaas niet waar: de smeerolie van de machine is risico – en risico moet zich af en toe materialiseren.