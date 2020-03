In recessie door corona?Dit zijn de scenario’s

De Nederlandse economie is acuut tot stilstand gekomen. In de podcast Kwestie van Centen wordt uitgelegd wat de rechten zijn voor werknemers en werkgevers in de coronacrisis en welke stappen ze kunnen ondernemen om het hoofd boven water te houden. Martin Visser zet samen met Herman Stam alle steunmaatregelen op een rij voor ondernemers, werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten. Hoelang gaat de coronacrisis duren? Wat betekent het als onze economie straks drie, zes of misschien zelfs negen maanden in de koelkast wordt gezet? Het staat vast dat alle grote economieën wereldwijd in een recessie terechtkomen. Martin Visser schetst hoe de verschillende scenario’s eruit kunnen zien.

