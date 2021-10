Premium Het beste van De Telegraaf

’Woningprijzen stijgen in 2022 met 10% ondanks oplopende hypotheekrente’

Door Pieter van Erven Dorens

ABN Amro verwacht dat de prijzen van woningen stevig zullen blijven stijgen. Ⓒ ANP/HH

ABN Amro verwacht dat de hypotheekrente gaat oplopen, maar verdubbelt toch zijn prognose voor de huizenprijsstijging in 2022: geen 5%, maar 10% komt erbij. De bank houdt wel een slag om de arm vanwege de ’groeiende druk’ op een nieuw kabinet om verder te snijden in de fiscale steun aan huiseigenaren. „Het is niet uitgesloten dat er opnieuw heilige huisjes zullen omvallen.”